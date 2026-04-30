İzmir’in gururu Oya Dolay oldu

İzmirli genç sporcu Oya Dolay başarıdan başarıya koşuyor. Geçtiğimiz ay 27 Mart 2026 tarihinde düzenlenen okullar arası atletizm yarışmasında Özel Eraslan Anadolu Lisesi öğrencisi Oya Dolay, 300 metre engelli koşu yarışmasında genç kızlar B grubu il birincisi olmuştu. Şampiyon sıfatıyla bu kez 25-26 Nisan 2026 yon tarihinde toplam 11 ilin katılımıyla gerçekleşen Okullar Arası Ege Bölge Finalleri'nde mücadele eden Dolay, yine adından söz ettirdi. 300 metre engelli koşu yarışmasında Ege bölge birinciliğini elde eden genç atlet, 16-17 Mayıs 2026 tarihinde Eskişehir ilinde gerçekleşecek olan Okullar Arası Türkiye Finaline katılmaya hak kazandı. Kazandığı başarılarla İzmir'in gururu olan Oya Dolay'a okulundan da tebrik mesajı yayımlandı.