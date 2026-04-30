Kaf-Kaf’ın şansı tutmuyor

KARŞIYAKA, Ayvalıkgücü Belediyespor'a Play-Off'ta elenerek son 8 sezonda 5. kez bir üst lig umutlarına bu aşamada veda etti. Sezonu üçüncü sırada tamamlayan Karşıyaka, playoff birinci turunda Ayvalıkgücü Belediyespor ile eşleşti. Deplasmanda oynanan ilk maçtan golsüz beraberlikle dönen İzmir ekibi, sahasındaki rövanşta rakibine 2-0 mağlup olarak bir kez daha play-off'a erken veda etti. Karşıyaka, 2017-2018 sezonunda TFF 2. Lig'den düşmesinin ardından 3. Lig'de mücadele etmeye başladı. Bu süreçte son 8 sezonda 5 kez play-off oynayan İzmir temsilcisi, üst lige yükselme fırsatını değerlendiremedi. İlk play-off deneyimini 2018-2019 sezonunda yaşayan Karşıyaka, finalde Turgutluspor'a elendi.

MUŞSPOR'A ELENDİ

KARŞIYAKA, 2023-2024 sezonunda yeniden şampiyonluk mücadelesi verdi ve normal sezonu 3. sırada tamamladı. Play-off ilk turunda

Eskişehir Anadolu Spor'a 1-0 kaybederek elendi. 2024-2025 sezonunda bu kez ligi ikinci sırada tamamlayan Karşıyaka, play-off'ta Muş Spor ile eşleşti. Deplasmanda golsüz berabere kaldığı rakibine, iç sahada 2-1 mağlup olarak yine üst lig hedefinden uzaklaştı.