Kartal’da durumlar karışık

SÜPER ig'de elinde sadece Türkiye Kupası kalan Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı. Takımın başına geçmeden önce Başkan Serdal Adalı'ya 'Beşiktaş her maçı kazanmak için sahaya çıkar' diyen Sergen Yalçın'ın Süper Ligi boşlaması ve tüm konsantrasyonunu Türkiye Kupası'na vermesi yönetimde rahatsızlık yarattı. Son iki sezonda lige önce Kasımda sonra da Ekimde veda eden siyah-beyazlıların, Avrupa'ya çıkışının en kolay yolu Türkiye Kupası'nı kazanmaktan geçiyor. Öyle ki Sergen Yalçın bu uğurda Fenerbahçe ve Samsunspor maçlarından sonra Karagümrük maçından da vazgeçti. Sergen Yalçın muhalifleri ise bu durumdan epey bir rahatsız.

ADALI'DA RAHATSIZ

TÜRKİYE Kupası yarı final maçı öncesi çözülmesi gereken çok fazla sorun olduğunun iddia edildiği Beşiktaş'ta alttan alta bir dedikodu da dolaşmaya başladı. Başkan Serdal Adalı'nın lig maçlarının ciddiye alınmamasından rahatsız olduğu iddia edildi. Sergen Yalçın'ın kendisiyle konuşurken söylediği, "Beşiktaş her maçı kazanmaya çıkar" sözüne rağmen özellikle Karagümrük maçında oynanan futbolu kabul etmediği bildirildi. Sişah-beyazlılarda takımın Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmesi durumunda başkan Adalı'nın teknik direktör arayabileceği ciddi ciddi konuşulmaya başlandı.