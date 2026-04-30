Obeziteyi yendi zirveyi kaptı

Obeziteyle mücadele ederken başladığı spor yolculuğunda kick boks branşında Türkiye şampiyonluğu kazanan, profesyonel ringlerde nakavtlar yapan ve şimdi çıplak el boksunda ülkemizi temsil eden Doruk Demir Kurt, dezavantajlı bireylere ilham veren bir hayat hikayesine sahip. 2005 doğumlu İzmirli sporcu, kilo verme amacıyla başladığı boks serüveninde başarıdan başarıya koşuyor. 21 yaşındaki Doruk Demir Kurt, 2018 yılında obezite sorunu yaşadığı dönemde 1 metre 50 santimetre boyundaydı ve 80 kiloydu. İri yapısı sebebiyle okul arkadaşları ve akrabaları tarafından akran zorbalığına uğrayan Doruk, 13 yaşında iken büyük bir kırılma anı yaşadı. Ailesinin karşı çıkmasına rağmen 1 buçuk yıl gizlice spor salonuna giderek antrenman yapan genç sporcu, kısa sürede 20 kilo verdi ve sporu hayatının merkezine aldı.

DÖRT TANE NAKAVTI VAR

2021 yılında Kickboks branşında gençler kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Doruk, ayrıca birçok Türkiye ikinciliği de kazandı. Ardından merak saldığı profesyonel kick boks branşında ise 7 maç çıkardı. Bu maçların 5'ini kazandı, 4'ünü nakavtla tamamladı. Ukrayna'da çıplak el boksunda da ringe çıkan sporcu, burada hem galibiyet hem de deneyim kazandı. Şimdi 1.75 metre boy ve 75 kiloya ulaşan başarılı dövüşçü, bugün Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenecek çıplak el boksu branşı olan Prime Fighting League (bare-knuckle) turnuvasında tek Türk sporcu olarak mücadele edecek. İzmir ve ülkemizi başarı ile temsil edecek. Açık havada, ringde gerçekleşecek organizasyonda Doruk, "yeraltı dövüşü" olarak da anılan bu branşta yine bayrağımızı kürsüde dalgalandırmaya çalışacak. 21 yaşındaki sporcu, maç sonrası Arnavutluk'ta çıplak el boks semineri de verecek.

BUCA BELEDİYESİ SPORCUSU

ANTRENMANLARINI Buca Belediyesi'nde sürdüren Doruk Demir Kurt, Buca Belediyesi sporcusu olarak hazırlıklarını antrenörleri Özkan Türkoğlu ve Cevat Aydın gözetiminde sürdürüyor. İzmir'de özel dersler de veren genç boksör, eğitim tarafında da aktif. Demirkurt'un en büyük hayali, daha fazla başarı için sponsor desteği bulmak. "Bu maçlara çok emek veriyoruz. Tamamen spora odaklanabilsek, hem ben hem arkamdan gelen gençler daha büyük sonuçlar alırız" diyen İzmirli boksör, uzun vadede çıplak el boksun uluslararası arenada daha da yaygınlaşacağını ve resmileşeceğini öngörüyor. Doruk Demir Kurt, genç sporculara ve kilo vermek isteyenlere net bir mesaj veriyor: "Her şey inançla başlıyor. Obeziteden buraya geldim. Kendinize güvenin, disiplinli olun. Mentalite çok önemli."