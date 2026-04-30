Osimhen'den dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması! Gördüğüm en iyi taraftar...

OSIMHEN'DEN FENERBAHÇE MAÇI İTİRAFI

Victor Osimhen, kariyerinde birçok büyük karşılaşma oynadığını ancak Fenerbahçe derbisinin kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu söyledi. Nijeryalı yıldız, bu maçın yoğunluk ve tempo açısından kariyerindeki en özel karşılaşmalardan biri olduğunu ifade etti.

Golcü oyuncu, "Kariyerimde çok fazla unutulmaz maç var ama geçen pazar Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız karşılaşma en iyisiydi. Çok yoğun bir maçtı." sözleriyle derbinin etkisini vurguladı.