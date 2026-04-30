Osimhen'den dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması! Gördüğüm en iyi taraftar...

Victor Osimhen, Galatasaray'daki kariyerine ve Türkiye'de yaşadığı derbi atmosferine dair Nijerya basınına önemli değerlendirmelerde bulundu.
OSIMHEN'DEN FENERBAHÇE MAÇI İTİRAFI
Victor Osimhen, kariyerinde birçok büyük karşılaşma oynadığını ancak Fenerbahçe derbisinin kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu söyledi. Nijeryalı yıldız, bu maçın yoğunluk ve tempo açısından kariyerindeki en özel karşılaşmalardan biri olduğunu ifade etti.
Golcü oyuncu, "Kariyerimde çok fazla unutulmaz maç var ama geçen pazar Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız karşılaşma en iyisiydi. Çok yoğun bir maçtı." sözleriyle derbinin etkisini vurguladı.
"GÖRDÜĞÜM EN İYİ TARAFTAR GALATASARAY'DA"
Osimhen, Türkiye'deki atmosferin kendisini etkilediğini ve özellikle Galatasaray taraftarlarının farklı bir seviyede olduğunu dile getirdi.
Yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı tribünler için şu ifadeleri kullandı:
"Şimdiye kadar kariyerimde gördüğüm en iyi taraftar Galatasaray'da. Kulüplerine inanılmaz bir tutkuyla bağlılar."
"GALATASARAY BENİM İÇİN BİR AİLE"
İstanbul'da kendisini evinde hissettiğini belirten Osimhen, Galatasaray'daki ortamı da duygusal sözlerle anlattı.
"Galatasaray bir aile, bir aşk, bir birlik ve büyük bir saygı ortamı. Burada kendimi gerçekten evimde hissediyorum." ifadelerini kullandı.