Sarı-lacivertlilerden taraftara bilet jesti

FENERBAHÇE, cumartesi günü Başakşehir ile oynanacak maç öncesinde genç taraftarlarına ücretsiz bilet tanımlayacağını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, 18 yaş altı taraftarlar için sınırlı sayıda ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ücretsiz bilet işlemleri 29 Nisan Çarşamba, 30 Nisan Perşembe ve 1 Mayıs Cuma günleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bulunan Maraton Passo gişesinden, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında yapılabilecek.