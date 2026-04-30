Tarihi ceza! Sezonu kapattı: PFDK'dan Fenerbahçe'ye verilen o ceza

Galatasaray –Fenerbahçe derbisinde hakem Yasin Kol tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Brezilyalı kaleci Ederson'a 3 maç men cezası verildi. Ayrıca oyuncuya 480.000 TL para cezası uygulandı. Süper Lig 'de sezonun bitimine 3 hafta kala verilen bu karar sonrası Ederson'un sezonu kapattığı belirtildi.

MERT HAKAN YANDAŞ'A 12 AY HAK MAHRUMİYETİ

PFDK'nın bir diğer kararı ise Mert Hakan Yandaş hakkında oldu. Bahis eylemi nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilen oyuncuya 12 ay hak mahrumiyeti cezası verildi. Yandaş'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecekken, cezanın bitiş tarihi 1 Mayıs 2027 olarak açıklandı.