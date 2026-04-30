Tedesco'ya duygusal veda

Dün öğlen saatlerinde futbolcular ve yönetim kurulu üyeleriyle vedalaşmak için Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelen İtalya teknik adam, tesislerin önünde kendisini bekleyen yaklaşık 100 Fenerbahçe taraftarıyla da vedalaştıktan sonra tesislerden ayrıldı.

Sabahın erken saatlerinde tesis önünde toplanan taraftarlar, İtalyan teknik adama destek verdi. Taraftarların taşıdığı pankartlarda "lütfen gitme Tedesco", "ya Tedesco ya hiç" ifadeleri yer aldı. Zaman zaman ise "taraftar çıldırdı Tedesco'yu istiyor" sloganları yükseldi. Domenico Tedesco kendisine gösterilen bu sevgiyi karşılıksız bırakmadı.