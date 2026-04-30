Tedesco'ya duygusal veda

Fenerbahçe'de pazartesi akşamı yolların ayrıldığı teknik direktör Domenico Tedesco'ya taraftarlardan büyük destek geldi.
Dün öğlen saatlerinde futbolcular ve yönetim kurulu üyeleriyle vedalaşmak için Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelen İtalya teknik adam, tesislerin önünde kendisini bekleyen yaklaşık 100 Fenerbahçe taraftarıyla da vedalaştıktan sonra tesislerden ayrıldı.
Sabahın erken saatlerinde tesis önünde toplanan taraftarlar, İtalyan teknik adama destek verdi. Taraftarların taşıdığı pankartlarda "lütfen gitme Tedesco", "ya Tedesco ya hiç" ifadeleri yer aldı. Zaman zaman ise "taraftar çıldırdı Tedesco'yu istiyor" sloganları yükseldi. Domenico Tedesco kendisine gösterilen bu sevgiyi karşılıksız bırakmadı.
Sarı-lacivertli taraftarların imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen Tedesco'nun tesislerden ayrılırken, duygusal anlar yaşadığı görüldü. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada harekete geçerken, kısa sürede yayılan "hocamızıalamazsınız" hashtag'i gündem oldu. Tedesco'ya destek mesajları paylaşan taraftarlar, yönetim kararına tepki gösteren paylaşımlarda bulundu.
F.BAHÇE'DEN AÇIKLAMA
F.Bahçe, Tedesco için yaptığı açıklamada, "Duygularını paylaşan teknik adam, ardından oyuncularımıza başarı dileklerini iletti. Domenico Tedesco ve ekibine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."