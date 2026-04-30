Trabzon’dan Semih harekatı

Süper Lig'de Fenerbahçe ile ikinci sıra için kıyasıya yarışını sürdüren Trabzonspor, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililerin, Beşiktaş alt yapısında yetişen ve bu sezon Serie A ekibi Cagliari'de kiralık olarak forma giyen Semih Kılıçsoy için devreye girdiği öne sürüldü. İtalyan ekibinin 20 yaşındaki futbolcunun, satın alma opsiyonunu kullanması beklenmezken, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da genç oyuncuyu kadrosunda düşünmediği ifade edildi. Trabzonspor yönetiminin Semih'i ailesi üzerinden yoklamaya başladığı öne sürüldü.

DOĞAN DA DEVREDE

BAŞKAN Ertuğrul Doğan'ın, Trabzonlu olan Semih'in babası Şenol Kılıçsoy'u arayarak Trabzonspor'un başarısı için beraber çalışmak istediklerini anlattığı, teknik direktör Fatih Tekke'nin de kendi oyun stiline benzettiği Semih'i kadrosunda görmek istediği gelen haberler arasında.