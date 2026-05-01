Elye Wahi atağı

BEŞİKTAŞ, bonservisi Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta bulunan ve sezonu Fransa temsilcisi Nice'te kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki santrfor Elye Wahi'yi kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Frankfurt'un 23 yaşındaki santrfor için 15 milyon Euro talep ettiği ifade edildi. Daha önceki transfer dönemlerinde adı Galatasaray ile de anılan Elye Wahi, Eintracht Frankfurt'a transfer olmuştu. Ancak Alman ekibinde yeterince süre bulamayan Fildişi Sahilli oyuncu, geçtiğimiz kış transfer döneminde Nice'e kiralık olarak gönderildi. Oyuncu için görüşmelerin tüm hızıyla sürdüğü belirtildi.