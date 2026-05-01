Haberler Spor Karşıyaka'da kriz kapıda! Karşıyaka'da kriz kapıda! Takımın önemli isimleri Ömer Faruk, Yasin, Tolga, Murat Arslan, Tunay Meral, Onur İnan Alpay Eroğlu, Mücahit Aslan, Arda Kılıç ve Doğanay Avcı iel mukavele yenilenmezse kulübe bonservis kazandırmadan serbest kalacaklar LEVENT ARIÖZ









2. Lig'e yükselme hasreti 10 yıla çıkan Karşıyaka'da kadro krizi kapıda. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür ile kadronun önemli 10 oyuncusunun sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor. Takımın en golcü ismi Ömer Faruk Sezgin ile birlikte yeşil-kırmızılıların deneyimli isimleri Tolga Ünlü, Murat Arslan, Tunay Meral, Onur İnan, genç olmalarına rağmen 11'in vazgeçilmezlerinden olan Alpay Eroğlu, Mücahit Aslan ile birlikte Arda Kılıç ve Doğanay Avcı'nın mukaveleleri sona eriyor. Muğlaspor'dan 1 yıllığına kiralanan İzmir ekibinin bir diğer yıldız ismi Yasin Uzunoğlu da bonservisi alınmazsa kulübüne geri dönecek. Teknik Direktör Basatemür ve futbolcularla sözleşme uzatılmaması halinde oyuncuların bonservissiz olarak başka takıma gitme ihtimali bulunuyor. Haziran ayında yapılacak başkanlık seçimine kadar beklemede kalacak KSK, yeni yönetimin belirlenmesiyle gelecek sezonun planlamasını yapacak. Öte yandan 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan bazı futbolculara da 1 ay içinde ödeme yapılmazsa, ihtar çekip sözleşmelerini feshetme hakkı doğacağı öğrenildi.





AYGÜN CİCİBAŞ ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan Karşıyaka'da başkan Aygün Cicibaş, taraftardan özür dilerken mücadeleye devam sinyali verdi. Aygün Cicibaş, 9 yıldır 3'üncü Lig'den kurtulamayan futbol takımının, iç sahada 15 bin taraftar önünde Ayvalıkgücü Belediyespor'a 2-0 yenilerek play-off'ta ilk turda elenmesinin ardından

açıklama yaptı. Taraftar ve camiaya seslenen Cicibaş, "Üzgünüz demek aslında az kalır; kahroluyorum, kahroluyoruz. Sahada alınan sonuç hepimizin, en çok da yağmur demeden, soğuk demeden takımını yalnız bırakmayan cefakar Büyük Karşıyaka taraftarının canını yaktı. 7'den 70'e o tribünde gözlerden akan yaşları görmek, kalbimin içine akan bir kor gibi içimi yaktı" dedi. Şahsım adına herkesten özür diliyorum. Eğer bir sorumluluk varsa, o sorumluluk benimdir. Bu arma için üzülmeye de mücadele etmeye de devam edeceğim" ifadelerini kullandı.