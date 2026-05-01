Karşıyaka'da Young sıkıntısı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ligde kalma yarışında, pazar günü Tofaş deplasmanında sezonun en önemli maçlarından birine çıkacak Karşıyaka, takımın yıldızı Cameron Young'un sakatlığıyla sarsıldı. Geçen hafta Safiport Erokspor önünde son saniye basketiyle Kaf-Kaf'a hayati bir galibiyet getiren Young, belinden sakatlandı. Young'un Tofaş deplasmanında oynamasının zor olduğu, son hafta Bursaspor deplasmanına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Bu sezon 16,9 sayı ortalamasıyla oynayan Young, son haftalarda alınan kritik galibiyetlere büyük katkı yaptı. Young gibi sakatlık yaşayan Bishop'un durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

