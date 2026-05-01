Kartal zor virajda

BEŞİKTAŞ, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Gaziantep BŞB Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak ve Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Ligde 31 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik, 7 yenilgi sonucu 56 puan toplayan siyah-beyazlılar, 4. sırada yer alıyor. Ev sahibi takım ise 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 mağlubiyetle elde ettiği 37 puanla 10. basamakta bulunuyor. İki takım bugünkü maçla birlikte ligde 14. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 13 mücadelede siyahbeyazlı takım, 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

İKİ EKSİK VAR

BU karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 19 gol atarken, Gaziantep FK 15 golle karşılık verdi. Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK müsabakasında 2 oyuncu görev alamayacak. İstanbul ekibinde sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Rıdvan Yılmaz, forma giyemeyecek. Geçtiğimiz hafta oynanan ve golsüz beraberlikle sona eren Fatih Karagümrük maçında sarı kart cezasından dolayı formalarından uzak kalan Ersin Destanoğlu ile sağ bek Amir Murillo Gaziantep FK karşılaşmasıyla geri dönecek.