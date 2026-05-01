Nene’ye Alman devi talip oldu

FENERBAHÇE'DE transferde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bazı futbolcuların kulüpte yaşanan olaylar nedeniyle huzursuz olduğu bilinirken, sarı-lacivertlilerin sezon başında geleceğe yatırım olarak kadrosuna kattığı bir isme Alman devi talip oldu. Dorgeles Nene bu sezon gol ve asist sayısında çift hanelere ulaşarak Avrupa'nın radarına girdi. Malili futbolcuya, Almanya'dan talip çıktı. A Spor'un haberine göre, Almanya'dan 3 kulüp Nene ile ilgilenirken Borussia Dortmund, Fenerbahçe'ye futbolcu için ilgi mektubu gönderdi.

ÜÇ İSİM DAHA VAR

SARI-LACİVERTLİ kulübün ise transferle ilgili tutumu belli oldu. Fenerbahçe'nin Dorgeles Nene için 22-25 milyon Euro bandında bonservis geliri hedeflediği aktarıldı. 23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıktı ve 11 gol-10 asistlik skor katkısı verdi. Ali Koç döneminde Leipzig'den transfer edilen yıldız futbolcunun özellikle Tedesco'nun ayrılığı sonrası gelen teklifleri ciddi olarak düşündüğü dile getirildi. Nene dışında Asensio, Kante ve Guendouzi gibi yıldız isimlere de ciddi tekliflerin olduğu konuşuluyor. Ancak bu isimlerin mukavelelerinin uzun süreli olması nedeniyle yeni gelecek başkanın kararına göre hareket edecekleri gelen bilgiler arasında yer alıyor.