Petkimspor kurtulus askına

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun son haftalarına küme düşme korkusuyla giren Aliağa Petkimspor, bugün son iç saha maçında Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Ligde bir maçı eksik olan Aliağa Petkimspor, 9 galibiyetle düşme hattının tek galibiyet üzerinde bulunuyor. İzmir temsilcisinin, rakibinin EuroCup final serisi nedeniyle ertelenen Beşiktaş deplasmanının ise önümüzdeki hafta içinde, 5 Mayıs'ta oynanması kararlaştırıldı. Petkim, Bahçeşehir ve Beşiktaş sınavlarının ardından Tofaş deplasmanıyla ligi tamamlayacak.