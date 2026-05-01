Sara’ya Ada’dan talip var

GALATASARAY'IN 2024-25 sezonu başında Norwich'ten 18 milyon Euro'ya transfer ettiği Gabriel Sara, ilk geldiği dönemde tartışılsa da ilerleyen süreçte büyük bir ivme yakaladı. Galatasaray orta sahasının en kritik parçalarından biri haline gelen Gabriel Sara, Avrupa'nın önemli ekiplerinin dikkatini çekti. Brezilyalı futbolcu için Napoli'den sonra şimdi de Aston Villa devreye girdi. Nicolo Schira'nın aktardığı habere göre Aston Villa, Gabriel Sara transferi için Galatasaray'la görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılıların başarılı futbolcu için ne kadar bonservis talep edeceği merak konusu.

BARIŞ'A FRANSIZ KANCASI

BU sezon tüm kulvarlarda 42 maça çıkıp 2802 dakika sahada kalan Sara, 6 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi. Öte yandan özellikle İtalyan kulüplerini peşinden koşturan Barış Alper Yılmaz için flaş bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz günlerde adı İngiliz devi Geçtiği- Arsenal ile de anılan milli futbolcu için son iddia Fransa'dan geldi. Monaco'nun Barış Alper Yılmaz için devreye girdiği öne sürüldü. Fransız ekibinin ciddi bir bütçe ayırdığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

İlkay piyangosu

ÜLKENİN önde gelen spor yayın organlarından Arriyadiah'da yer alan habere göre; Al-Ahli, İlkay Gündoğan'ı gelecek sezonun kadro yapılanmasında bir numaralı hedef olarak belirledi. İlkay'ı transfer edip takımın kaptanı yapmayı planlayan Al-Ahli, Süper Lig'de maçlar noktalanır noktalanmaz Galatasaray ile masaya oturacak. Al-Ahli yönetiminin, İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katabilmek için Galatasaray'a 10 milyon Euro'luk bir teklif yapacağı ve İlkay'a da rekor bir maaş önereceği öğrenildi. Galatasaray yönetiminin ve teknik heyetin, sezon sonunda masaya gelecek olan bu dudak uçuklatan resmi teklif karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.