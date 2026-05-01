Süper Lig tarihinin 78. takımı belli olmak üzere

Esenler Erokspor'un Atko Grup Pendikspor'u konuk edeceği son haftada Amed Sportif Faaliyetler de aynı saatte Alagöz Holding Iğdır FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Erzurumspor FK'nin ardından Süper Lig'e yükselecek ikinci ekip son haftaya aynı puanda giren Amed Sportif Faaliyetler veya Esenler Erokspor'dan biri olacak.

SÜPER LİG'İN 78.TAKIMI

Tarihinde 77 ekibin yer aldığı Süper Lig'de iki takım da daha önce mücadele etmedi.

Diyarbakır temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler, 2009-2010'dan beri Süper Lig'den uzak olan kentin hasretini bitirmek istiyor.

Esenler Erokspor, Süper Lig vizesi alması durumunda 20. İstanbul temsilcisi olacak.

PLAY-OFF'TA SON TAKIM BELLİ OLACAK

Arca Çorum FK, Sipay Bodrum FK ve Atko Grup Pendikspor'un play-off'u garantilediği ligde play-off'un son takımı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü veya Özbeyli Bandırmaspor olacak.

İkinci gibi play-off'un son sırasını averaj belirleyebilir. 57 puanı bulunan iki ekipten Ankara temsilcisinin Eminevim Ümraniyespor deplasmanında puan arayacağı son haftada Bandırma ekibi ise Özbelsan Sivasspor'u konuk edecek.

Sezon içinde Balıkesir'de rakibiyle 1-1 berabere kalan Keçiörengücü, Ankara'da rakibini 3-1 mağlup ettiği için olası puan eşitliğinde Özbeyli Bandırmaspor'u geride bırakacak.

Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor, Sakaryaspor ve Serikspor'un lige veda etmesi daha önce kesinleşmişti.