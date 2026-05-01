Yıldırım’dan sinyal

Fenerbahçe'de hareketlilik hiç bitmiyor. Tedesco'nun ayrılığının ardından başkan Sadettin Saran da seçim kararı alarak aday olmayacağının sinyalini vermişti. Bu gelişmelerin ardından şimdiden üç isim seçim için çalışmalara başladı. Eski TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın güçlü bir ekonomik güç sağladığı ve seçilmesi durumunda ciddi bir yatırım yapacağı belirtiliyor. Ayrıca Ali Koç'un yönetiminde yer alan Hakan Safi'de yaptığı açıklamalarla camiada ismi geçen isimlerin başında geliyor. Bu iki isim dışında Barış Göktürk de aday olacağını belirterek önemli projelerini camiaya tanıtamaya başladı.

"ÇOCUKLAR AĞLAMASIN"

Ancak önceki gün gece yaşanan bir olay tüm bunları geri plana itti. Önce eski başkan Ali Koç aday olmayacağını açıkladı. Koç'un bu hamlesinin ardından tüm gözlere efsane başkan Aziz Yıldırım'a döndü. Yıldırım ise Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Efsane isim 'İlla ki Fenerbahçe başkanı olayım diye bir düşüncem yok. Önemli olan Fenerbahçe'nin geleceğinin teminat altına alınmasıdır" derken, ardından şu sözlerle adaylığa açık kapı bıraktı: "Öncelikle adaylar resmi olarak bir belli olsun. Ardından yapacağımız bir değerlendirmeye göre 'Çocuklar daha fazla ağlamasın' diye adaylığımı koyabilirim."

AYDINLAR OLURSA

Yıldırım'ın yaptığı bu açıklama kulislerde bomba etkisi yarattı. Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada efsane başkan için destek mesajları verdi. Bazı taraftarlar Aziz Yıldırım'ın Ali Koç ile girdiği başkanlık seçiminde dile getirdiği sözleri paylaştı. Yıldırım'ın geçmiş dönemde yaşanan olaylar nedeniyle Mehmet Ali Aydınlar'ın resmi olarak aday olması durumunda seçime katılacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor. açıklama geldi. Yıldırım, şu an beklemede olduğunu adaylar netel ştikten sonra kararanı vereceğini belirtti