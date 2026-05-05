Kaçana yandı

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanından 90+3'üncü dakikada yediği golle 1-1 berabere dönen ancak en yakın rakibi Başakşehir'in Fenerbahçe'ye yenilmesiyle 5'inci sıraya yükselen Göztepe son saniye gollerine yandı. Avrupa kupalarına katılma yolunda 2 kritik maçı kalan Göztepe berabere kaldığı Alanyaspor, Kocaelispor (D) ve Trabzonspor maçlarında uzatma dakikalarında kalesinde golleri gördü. Göz-Göz, Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda 2-2 berabere kaldığı Alanyaspor maçını 2-1 önde götürürken dakikalar 90+9'u gösterdiğinde İbrahim'in golüne engel olamadı ve maç 2-2 berabere bitti. Kocaelispor deplasmanına çıkan Göztepe henüz 3'üncü dakikada Janderson'un golüyle öne geçerken, rakip de 77'nci dakikada 10 kişi kaldı. Ancak 90+5'te İzmir ekibi aleyhine penaltı düdüğü çalındı ve yoğun itirazların ardından karar değişmedi.

Serdar Dursun 90+8'inci dakikada penaltıyı gole çevirip Göztepe'yi galibiyetten etti. Son Trabzonspor maçında da Göztepe yine son anlarda 3 puanı kaçırdı. Trabzonspor deplasmanında iyi bir oyun sergileyip ilk yarıda Juan'ın golüyle 1-0 öne geçen Göztepe, 42'nci dakikada Trabzonspor'dan Mustafa Eskihellaç'ın kırmızı kart görmesiyle büyük avantaj yakaladı. Ancak 90+3'te bir dönem sarı-kırmızılı formayı terleten Umut Nayir, Göztepe ağlarını havalandırıp yine İzmir temsilcisini galibiyette etti. Son saniye golleriyle 3 maçta galibiyeti kıl payı kaçıran Göztepe, adeta 6 puandan oldu.

DEPLASMANDA KARNESİNİ DÜZELTTİ

Göztepe, bu sezon deplasman performansında geçen seneye göre önemli bir gelişim gösterdi. Geçtiğimiz sezon dış sahada oynadığı 18 maçta sadece 3 galibiyet alabilen sarı-kırmızılılar, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyetle toplam 14 puan toplamıştı. Bu sezon ise tablo tamamen değişti. İzmir ekibi, deplasmanda henüz bir maçı eksik olmasına rağmen 16 karşılaşmada 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederek 24 puana ulaştı. Böylece Göztepe, dış saha performansında geçen sezonu şimdiden geride bıraktı.