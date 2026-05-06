Aliağa Petkim ateşle oynuyor

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Ligi'nde Beşiktaş'ın Avrupa müsabakası nedeniyle ertelenen maçta Aliağa Petkimspor deplasmanda güçlü rakibine diş geçiremedi. Trabzonspor ve Manisa Basket'i mağlup ettikten sonra geçen hafta Bahçeşehir Koleji'ne teslim olan İzmir ekibi bu sonuçla galibiyet hasretini 2 maça çıkardı ve son haftaya düşme korkusu yaşayarak girdi. Müsabakaya iyi başlayan Beşiktaş, ilk periyotu 23-21, devreyi de 43-37 önde tamamladı. Maçın kalanında da iyi oyununu sürdüren ev sahibi ekip, 3. çeyreği 64-50, maçı da 81-69 kazandı. Petkim son hafta deplasmanda Tofaş ile oynayacak.