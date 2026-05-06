Bodrum FK’da sakatlar dönüyor

SÜPER Lig'e dönmek isteyen Bodrum FK'ya sakat oyunculardan iyi haber geldi. Takımın önemli isimlerinden sağ bek Mert Yılmaz ve hücum oyuncusu Dino Hotic, yarın Bodrum İlçe Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak Play-Off çeyrek final maçında Pendikspor karşısında kadroda yer alacak. Bir süredir takımdan uzak kalan iki ismin dönmesi, teknik direktör Burhan Eşer'in elini güçlendirdi. İki maçtır kadroda yer alamayan Mert ve 4 karşılaşmayı kaçıran Hotic'in, Burhan Eşer'in şans vermesi halinde forma giymeye hazır oldukları öğrenildi. Uzun süreli sakatlık dönemini atlatan Cenk Şen'in de son Sarıyer maçına 11'de başladıktan sonra maç eksiğini de kapattığı öğrenildi. Kart cezasını tamamlayan Brazao takıma dönerken, Amed müsabakasında kırmızı kart gördüğü için 2 maç ceza alan Ali Aytemur, kritik Pendik karşılaşmasında yer alamayacak.