G.Saray’da yaprak dökümü

GALATASARAY'DA sezon sonunda yaprak dökümü yaşanacak. Sarı-kırmızılı camia 26. şampiyonluk için gün sayarken, yönetim ve teknik heyetin raporu doğrultusunda takımdan ayrılacak isimlerde bir bir belli olmaya başladı. Cim- Bom, beklentilerin uzağında kalan birçok isimle vedalaşacak. Aslan'da kaleci özellikle oynadığı son maçlarda büyük hatalar yapan ve taraftarın da tepkisini çeken kaleci Günay Güvenç ile yolların kesin olarak ayrılması bekleniyor. Günay dışında yine performanslarından memnun olunmayan Ahmed Kutucu ve Kaan Ayhan'da takımdan ayrılacak.

LİSTESİ BELLİ OLDU

Bu isimler dışında sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'yle yönetimin sözleşme yenilemek istemediği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bayern Münih'ten kiralanan Sacha Boey ve Napoli'den kiralık olarak gelen Noa Lang'da takımlarına geri dönecek. Yine sözleşmesi sona erecek isimlerden olan Mario Lemina ile ilgili son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek. Oyuncuyla görüşmeler devam ediyor. Teklifler alan İlkay Gündoğan takımdan ayrılması bekleniyor. Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 16-23 Mayıs 2026'da yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurul'a tek aday olarak girecek. Özbek'in yönetiminde asıl üye olarak Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cıbara, Abdullah Kavukçu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan ve Özen Kuzu yer alacak. Yedek üyeler ise Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz ve Ömer Sarıgül olacak.