İlk finalist Konyaspor

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Konyaspor, deplasmanda Beşiktaş'ı uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup etti: 0-1. Yeşilbeyazlılar adını finale yazdırırken, rakibi 13 Mayıs'ta oynanacak Trabzonspor- Gençlerbirliği maçında belli olacak. 6. dakikada Orkun'un kullandığı kornerde Oh'un kafa vuruşu üstten auta gitti. 36'da sol kanattan gelişen atakta kaleye sokulan Toure'nin şutunda top üst direkten döndü. 43. dakikada Konyaspor savunmasından seken topu ceza sahası hafif sağ çaprazından tamamlamak isteyen Oh'un şutunda, kaleci Bahadır Han Güngördü uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı. 45+1'de Rıdvan'ın son çizgiye inerek kestiği topta, Oh'tan önce Uğurcan kademeye girerek uzaklaştırdı.

BARDHİ SONUCU BELİRLEDİ

65'te Olaitan'ın pasında Orkun şutunu çekti, top direkte patladı. Olaitan'ın ara pasında topla buluşan Asllani'nin şutu üstten auta gitti. 81'de 81. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Olaitan'ın şutunda, meşin yuvarlak savunmaya da çarparak kornere çıktı. 90+5'te Olaigbe ceza sahası içinde Olaitan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi. 90+8'de penaltıda topun başına geçen Bardhi fileleri sarstı: 0-1. Maç 1-0 sona erdi ve Konyaspor finale yükseldi.

ÇİFT KOLDAN

YENİ sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta iki isim ön plana çıktı. Orta saha için rotayı İngiltere'ye çeviren siyah-beyazlılar, Tottenham'da kiralık oynayan Joao Palhinha ve Burnley'den Florentino Luis'i gündemine aldı. Luis, Orkun Kökçü'nün Benfica'dan yakın arkadaşı. Palhinha'nın bonservisi Bayern Münih'te. Beşiktaş yönetimi, iki futbolcu için 30 milyon Euro'ya kadar yakın bütçe ayırdı. Yönetim görüşmelere başladı.