KSK Basket’ten adil oyun çağrısı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Karşıyaka, rakiplerine adil oyun çağrısı yaptı. Yeşil-kırmızılılar yaptığı resmi açıklamada, ligde tutunma yarışında çekiştikleri Aliağa Petkimspor ve Mersinspor'un hafta sonu oynayacağı rakipleri Trabzonspor ve Tofaş basketbol takımlarına adil oyun çağrısında bulundu. Açıklamada, "Sezonun genel ciddiyetine uygun şekilde, hiçbir polemiğe konu olmayacak bir hassasiyetle mücadele edeceklerine inanıyoruz. Karşıyaka Spor Kulübü olarak beklentimiz; herkes için eşit şartlarda, adil ve temiz bir sezon finalidir" ifadelerini kullandı.