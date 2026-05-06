Haberler Spor Lis süper rekora doğru! Lis süper rekora doğru! 31 maçın 16’sında kalesini gole kapatan Lis, son 15 yılın rekorunun peşine düştü. Bu alanda zirve Galatasaray’ın efsane ismi Muslera (2023-24), Mert’e (Başakşehir, 2018-19) ve Volkan Demirel’e (Fenerbahçe, 2015-16) ait. LEVENT ARIÖZ









Trendyol Süper Lig'de kalan 2 haftada 2 galibiyet alırsa Avrupa kupalarına katılmak için dev bir adım atacak Göztepe'nin Polonyalı file bekçisi Mateusz Lis, Süper Lig rekorunun peşinde. 2025-26 sezonunda müthiş bir performans sergileyen, ligde çıktığı 31 maçın 16'sında kalesini gole kapatan tecrübeli kaleci, son 15 yılın rekorunun peşine düştü. Bu alanda zirve 17 maçta rakiplere geçit vermeyen Galatasaray'ın efsane ismi Fernando Muslera (2023-24), Mert Günok'a (Başakşehir, 2018-19) ve Volkan Demirel'e (Fenerbahçe, 2015-16) ait. Deneyimli eldiven, kalan iki maçta göstereceği performansla bu isimler geçmeyi hedefliyor. Polonyalı kaleci, ligin son iki haftasında iç sahada Gaziantep FK ve deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Bu maçlardan sadece birinde daha gol yemezse rekoru egale edecek, her ikisinde de kalesini korumayı başarırsa yeni rekorun sahibi olacak.

EN PARLAK SEZONU

Sezon boyunca istikrarı ve kritik kurtarışlarıyla Göztepe'nin en büyük güvencesi olan Lis, taraftarların da büyük sevgisini kazandı. Sarı-kırmızılı ekipte forma giydiği süre boyunca gösterdiği üstün performansla adından sıkça söz ettiren tecrübeli kaleci, kariyerinin en parlak sezonlarından birini yaşıyor. Bu alanda son yıllardaki en büyük rekor 2011-12 sezonunda Muslera'ya ait. Uruguaylı file bekçisi 20 maçta gol yemeyerek kırılması zor bir rekora imza attı.