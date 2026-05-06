Lis süper rekora doğru!

Trendyol Süper Lig'de kalan 2 haftada 2 galibiyet alırsa Avrupa kupalarına katılmak için dev bir adım atacak Göztepe'nin Polonyalı file bekçisi Mateusz Lis, Süper Lig rekorunun peşinde. 2025-26 sezonunda müthiş bir performans sergileyen, ligde çıktığı 31 maçın 16'sında kalesini gole kapatan tecrübeli kaleci, son 15 yılın rekorunun peşine düştü. Bu alanda zirve 17 maçta rakiplere geçit vermeyen Galatasaray'ın efsane ismi Fernando Muslera (2023-24), Mert Günok'a (Başakşehir, 2018-19) ve Volkan Demirel'e (Fenerbahçe, 2015-16) ait. Deneyimli eldiven, kalan iki maçta göstereceği performansla bu isimler geçmeyi hedefliyor. Polonyalı kaleci, ligin son iki haftasında iç sahada Gaziantep FK ve deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Bu maçlardan sadece birinde daha gol yemezse rekoru egale edecek, her ikisinde de kalesini korumayı başarırsa yeni rekorun sahibi olacak.
EN PARLAK SEZONU
Sezon boyunca istikrarı ve kritik kurtarışlarıyla Göztepe'nin en büyük güvencesi olan Lis, taraftarların da büyük sevgisini kazandı. Sarı-kırmızılı ekipte forma giydiği süre boyunca gösterdiği üstün performansla adından sıkça söz ettiren tecrübeli kaleci, kariyerinin en parlak sezonlarından birini yaşıyor. Bu alanda son yıllardaki en büyük rekor 2011-12 sezonunda Muslera'ya ait. Uruguaylı file bekçisi 20 maçta gol yemeyerek kırılması zor bir rekora imza attı.
AĞABEYLERİNİN İZİNDELER
GÖZTEPE U19 takımı, bu sezon Süper Lig'deki ağabeylerinin başarılı yürüyüşüne paralel bir performans sergiliyor. Teknik direktör Benjamin Fuchs yönetimindeki genç sarı-kırmızılılar, U19 PAF Ligi'nde 32 maçta 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 62 puan topladı ve Trabzonspor'un ardından 2. sırada yer alıyor. Attıkları 52 golle dikkat çeken ekip, kalesinde ise sadece 23 gol gördü ve averajda da (+29) iddialı bir konumda. Cumartesi günü Gaziantep FK U19 karşısında puan almaları durumunda 4'lü Play-Off'u garantileyecek olan Göztepeli gençler, UEFA Gençler Ligi'ne giden yolda kritik bir eşikten geçecek. Ağabeyleri gibi Avrupa kupalarına katılma yolunda emin adımlarla ilerliyorlar. İzmir ekibinde en golcü oyuncular Prince Manu Balladom ve Salem Bouajila 11'er golle takımlarının en önemli silahları konumunda. Göztepe altyapısının gurur kaynağı gençler, bu başarılarıyla kulübün geleceğine de ışık tutuyor. Cumartesi maçı, hem Play-Off bileti hem de moral açısından büyük önem taşıyor.
G.ANTEP FK'YA ŞANS TANIMIYOR
AVRUPA kupalarına katılma yolunda hata yapma lüksü olmayan Göz-Göz'ün cumartesi günkü rakibi Gaziantep FK'ya karşı İzmir'de hiç şans tanımıyor. Sarı-kırmızılılar son 6 iç saha maçında Güneydoğu ekibine karşı yenilmedi bu periyotta, 2 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Geçen sezon iç sahada ligde rakibiyle 1-1 berabere kalan Göz-Göz, kupada rakibini Gürsel Aksel Stadı'nda 1-0 mağlup edip tur atlamıştı. İzmir ekibi iç sahada son yenilgisini 1. Lig'de 2-1'lik sonuçla almıştı. Bu sezonun ilk yarısında Gaziantep'te oynanan maçı ise sarı-kırmızılılar Janderson'un golüyle 1-0 kazanmıştı.