Manisa FK’dan dalgalı sezon

MANİSA Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'i 55 puanla 9. sırada tamamlarken, sezon boyunca istikrarsız bir performans ortaya koyan siyahbeyazlı ekip, Play-Off hattının dışında kaldı. 38 haftalık maratonda 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet elde eden Manisa ekibi, rakip fileleri 57 kez havalandırırken, kalesinde 56 gol gördü. Artı 1 averajla sezonu tamamlayan ekip, özellikle kritik haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla üst sıralardan uzaklaştı. Sezonun dikkat çeken detaylarından biri ise Manisa FK'nın sürpriz sonuçları oldu. Ligi eksi 57 puanla son sırada tamamlayarak küme düşen Adana Demir, sezon boyunca aldığı tek galibiyeti Manisa FK karşısında 2-1'lik skorla elde etti. Bu sonuç, siyah-beyazlılar adına sezonun en çarpıcı kayıplarından biri olarak kayıtlara geçti. Manisa FK, en farklı mağlubiyetini ise deplasmanda Erzurumspor karşısında 8-1'lik skorla yaşadı.