Adaylığını açıkladı! Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman planı

Fenerbahçe S.K.'de yaklaşan başkanlık süreci kadar, göreve gelecek ismin futbol takımını hangi teknik kadroya emanet edeceği de merak konusu olmaya devam ediyor.
Aziz Yıldırım'ın yeniden adaylık hazırlığı yapmasıyla birlikte, Aykut Kocaman ismi de kulislerde öne çıktı. Yıldırım'ın, Kocaman'ı yönetim kadrosunda değerlendirmeyi planladığı; futboldan sorumlu yönetici ya da sportif direktörlük görevi için düşündüğü ifade ediliyor.
Kulübün efsane futbolcuları arasında yer alan Aykut Kocaman, teknik direktör olarak da sarı-lacivertli takımla bir lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, bir de Türkiye Süper Kupası kazanmıştı.
2009-10 sezonunda sportif direktörlük yaptığı Fenerbahçe'de 2010-13 arası ve 2017-18 yıllarında teknik direktör olarak görev yapan Kocaman, en son 2020-21 sezonunda Başakşehir'i çalıştırdı.