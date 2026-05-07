Adaylığını açıkladı! Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman planı









Fenerbahçe S.K.'de yaklaşan başkanlık süreci kadar, göreve gelecek ismin futbol takımını hangi teknik kadroya emanet edeceği de merak konusu olmaya devam ediyor.

Aziz Yıldırım'ın yeniden adaylık hazırlığı yapmasıyla birlikte, Aykut Kocaman ismi de kulislerde öne çıktı. Yıldırım'ın, Kocaman'ı yönetim kadrosunda değerlendirmeyi planladığı; futboldan sorumlu yönetici ya da sportif direktörlük görevi için düşündüğü ifade ediliyor.