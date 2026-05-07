Aslan’da Haraldsson iddiası

SÜPER Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray, transfer çalışmalarını da sürdürürken rotasını Fransa'ya çevirdi. Yaz transfer döneminde kesin olarak bir 10 numara transferi gerçekleştirecek olan sarı-kırmızılıların, geniş listesine Lille forması giyen Hakon Arnar Haraldsson'u aldığı iddia edildi. Dries Mertens'in ayrılığının ardından bu bölgeden istediği verimi alamayan sarı-kırmızılıların, İzlandalı yıldızı yakın takibe aldığı ifade edildi. Lille, 23 yaşındaki futbolcuyu 2023 yazında Kopenhag'dan 15 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. Fransız ekibiyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Haraldsson, bu sezon Ligue 1'de 30 maça çıkarken, rakip ağları 8 kez havalandırdı ve takım arkadaşlarına 3 golün pasını verdi.

DURSUN ÖZBEK TARİHE GEÇECEK

GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, sarıkırmızılıların tarihine geçmeye çok yakın. Özbek, yeni dönemdeki görev süresini tamamlaması halinde kulüp tarihinde en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim olacak. 23 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek Galatasaray Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulunda başkanlığa aday tek isim olan Özbek, yeni dönemde 2 yıllık görev süresini doldurması halinde Ali Sami Yen'in ardından Galatasaray'da en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim olacak.