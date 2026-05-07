Beşiktaş’ta istifa iddiası

TÜRKİYE Kupası yarı finalinde Konyaspor'a mağlup olan ve havlu atan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde oynadığı maçta kupaya veda ederken, maçın ardından tribünlerde büyük tepki oluştu. Beşiktaş taraftarı, teknik direktör Sergen Yalçın'a yönelik "istifa" tezahüratlarında bulunurken, yoğun tepkinin ardından soyunma odasına giden Yalçın'ın görevi bırakma kararı aldığı ancak Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile yöneticilerin devreye girerek deneyimli teknik adamı kararından vazgeçirdiği öne sürüldü. Yalçın maç sonu açıklamasında, "Taraftar isterse gideriz ama ligde bitime 2 hafta kala bırakmak ayıp olur" ifadelerini kullandı.