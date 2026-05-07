Bodrum’un konuğu Pendik

TRENDYOL 1. Ligi'nde normal sezonu 5. sırada tamamlayıp Play-Off çeyrek finalinde 6. sıradaki Pendikspor'la eşleşen Bodrum FK, bugün rakibiyle evinde karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Play-Off'un ilk turunda kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Müsabakanın 90 dakikası berabere tamamlanırsa, 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma anlarına geçilecek. Uzatmalarda da beraberlik bozulmazsa tur atlayacak takım seri penaltı atışları sonucu belirlenecek.

ÜÇ İSİM GERİ DÖNÜYOR

EV sahibi Bodrum FK'da tedavileri sona eren sağ bek Mert Yılmaz ve hücum oyuncusu Dino Hotic'in yanı sıra kart cezasını tamamlayan

Portekizli forvet Pedro Brazao takıma dönecek. Teknik sorumlu Sefer Yılmaz saha ve seyirci avantajının kendilerinde olduğunu belirterek, "Tek ayaklı eleme maçları her zaman zorlu geçer. Taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız olacak. Pendikspor'u eleyip Süper Lig hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz" dedi.