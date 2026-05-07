Ege’nin kabusu Muş

MUŞSPOR, geride kalan 1 yılda Ege ekiplerinin adeta korkulu rüyası oldu. Geçen sezon TFF 3. Lig Play-Off'unda Karşıyaka ve Balıkesirspor'u eleyen Doğu Anadolu ekibi, bu sezon da 2. Lig Play-Off 1. Tur'da Aliağa Futbol Kulübü'nü saf dışı bıraktı. Geçen sezon 3. Lig 1. Grup Play- Off 3. Turu'nda Muş ekibi, Karşıyaka ile eşleşti. İlk maç Muş Şehir Stadı'nda golsüz berabere bitti. Rövanşta ise Kaf-Kaf evinde konuk ettiği rakibine 2-1 mağlup oldu ve İkinci Lig hayallerini noktaladı. Muşspor bu sonuçla üst tura yükselerek finalde de Balıkesirspor'u elemiş ve bir Ege ekibini daha hüsrana uğratmıştı. Bu sezon ise TFF 2. Lig Play- Off 1. Tur'da Aliağa Futbol Kulübü ile karşılaşan Muş, ilk maçtan Aliağa'da 1-1 beraberlikle ayrılırken, rövanşta ise penaltı atışlarında İzmir ekibini 6-5'lik skorla geçti ve Play-Off finaline yükseldi. Muşspor, finalde Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak ve 2. Lig'den 1. Lig'e çıkma mücadelesi verecek.