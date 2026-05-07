Fener’de Yıldırım resmen aday

FENERBAHÇE, 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında yeni başkanını seçecek. 1998-2018 yılları arasında başkanlık yapan Aziz Yıldırım, kongre üyelerinin yoğun talepleri sonrası aday olmaya karar verdi. Yaptığı açıklamada başkan adaylarına kendileri ile birlikte olması çağrısında bulunan Yıldırım, "Çok sevdiğim Fenerbahçe'min geleceğinden endişe etmem nedeniyle, sizlerden gelen çağrıya kulak vererek, şu ana kadar ortaya çıkan başkan adaylarına ve bundan sonra ortaya çıkması muhtemel adaylara bir çağrı yaparak şunları söylemek isterim, F.Bahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120'nci yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım. Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere, adaylığı söz konusu olan bütün adaylara benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe'nin gündeminde seçim ve Fenerbahçelilerin gönlünde şampiyonluk özlemi olan bugünlerde; ekonomik ve sportif anlamda kritik bir eşikten geçmekteyiz" ifadelerini kullandı. Hakan Safi ile adaylığını açıklayan diğer isim olan Barış Göktürk, Aziz Yıldırım'ın çağrısına yanıt verdi ve Aziz Yıldırım ile ekibini destekleyeceğini duyurdu.