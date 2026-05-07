Hesaplar karıştı

Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftalarına girilirken Avrupa hedefi kovalayan Göztepe'de hesaplar yeniden yapılmaya başlandı. Sarı-kırmızılı ekip ligde 5. sıra yarışının içinde kalmayı başarırken, Türkiye Kupası'nda yaşanan gelişmeler İzmir temsilcisinin Avrupa planlarını doğrudan etkiledi. Bir süre önce Avrupa için farklı senaryoların konuşulduğu Göztepe cephesinde, kupada yaşanan sürpriz sonuçlar moralleri bozdu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'ın da kupaya veda etmesiyle birlikte sarı-kırmızılıların Avrupa bileti adına elindeki ihtimaller büyük ölçüde azaldı. Böylece Göztepe'nin Avrupa'ya gitmesi için gözler tamamen Trabzonspor'a çevrildi.

GÖZÜ TRABZON'DA

Mevcut tabloya göre Karadeniz ekibinin Türkiye Kupası'nı kazanması, lig sıralamasında Avrupa hattını aşağıya indirecek ve Göztepe'nin umutlarını canlı tutacak. Aksi bir senaryoda ise İzmir temsilcisinin ligi üst sıralarda bitirmesi bile Avrupa için yeterli olmayabilir. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde sezon boyunca istikrarlı bir görüntü sergileyen Göztepe, özellikle son haftalarda aldığı kritik puanlarla yarışın içinde kalmayı başardı. Taraftar desteğini arkasına alan sarı-kırmızılılar, kalan maçlarını kazanıp hem 5. sıra hedefini korumak isteyecek hem de Trabzonspor'dan gelecek haberi bekleyecek. Bitime kısa süre kala ligdeki puan yarışı ve kupadaki final senaryosu Göztepe camiasını heyecanlandırırken, Avrupa umutları artık ince hesaplara kaldı.

SARI-KIRMIZILILAR EVİNDE SON KEZ

GÖZTEPE son iç saha maçını şölen havasında oynayacak. Bu sezon Gaziantep FK maçıyla taraftarının son kez karşısına çıkacak Göz-Göz 3 puan hedeflerken, satışa çıkan biletlere yoğun ilgi gösterildiği ifade edildi. Yönetim ise yaptığı açıklamada birlik ve beraberliğe çok ihtiyaç duyulduğu bir döneme girildiğini bu doğrultuda tüm camianın omuz omuza, tek yürek halinde takımın yanında olması gerektiğini belirtti.

GÖZTEPE'DE JUAN FIRTINASI

SÜPER LİG'DE deplasmanda Trabzonspor'la 1-1 berabere kalıp son 2 haftaya 52 puanla 5. sırada giren Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Juan Silva son maçlarda attığı gollerle takımını ayakta tuttu. Sezon başında vatandaşı Romulo'nun rekor bir bedelle Alman ekibi Leipzig'e satılmasının ardından sarı-kırmızılıların en önemli gol ayağı olan Juan, son 7 karşılaşmada 5 gol atıp 1 de asist yaptı. Toplam gol sayısını 11'e çıkarıp kariyer rekoru kıran 24 yaşındaki futbolcu, Göztepe'nin adeta Avrupa umudu haline geldi. Ara transfer döneminde 15 milyon Euro teklif edilmesine rağmen Fransız ekibi Lille'e satılmayan Sambacı'nın yaz döneminde ise daha büyük bir bonservis bedeli ile gönderilmesi bekleniyor. EN ÖNEMLİ HÜCUM KOZU

Gaziantep FK ve Samsunspor (D) maçlarında Göztepe'nin en büyük gol umudu olacak Juan Silva, geçen sezonu ise 7 golle tamamlamıştı. Bu sezon Juan'ın hücumdaki partnerleri olan Janderson 6 gol atarken, devre arası kiralanan Ürdünlü Sabra ve ara dönemde gelen Jeferson 1'er gol kaydetti. Diğer Brezilyalı forvet Guilherme Luiz ise forma bulmakta zorlandı ve siftah yapamadı