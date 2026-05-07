Kahır dolu geçti

İ zmir'in asırlık çınarı Karşıyaka bu sezon takım sporlarında 3 amiral branşta hayal kırıklığı yaşadı. Sezon öncesi idari ve mali olarak karanlık bir tablo olmasına rağmen camia ve reklam destekleriyle takımlarını kurup mücadeleye başlayan yeşil-kırmızılılarda, 3'üncü Lig'deki futbol ve 1'inci Lig'deki kadın voleybol takımı Play-Off oynamasına rağmen hedefine ulaşamadı. Basketbol Süper Ligi'nin 52 yıldır hiç küme düşmeyen temsilcisi Karşıyaka potada ise uçurumun kıyısına geldi. 3'üncü ligden 8 yıldır kurtulamayan yeşil-kırmızılı ekip, bu sezon üst üste üçüncü, bu ligde beşinci kez Play-Off'ta elendi. Normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan Kaf-Kaf, PlayOff'ta Ege temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor'a 0-0'ın rövanşında taraftarı önünde 2-0 yenilerekbu sezonda havlu attı.

EN SON 58 YIL ÖNCE DÜŞTÜ

Voleybolda Sultanlar Ligi'nden 2011'de düştükten sonra bu sezon sekizinci kez Play-Off oynayan Karşıyaka, yarı finalde elenmekten kurtulamadı. Kaf-Kaf filede geçen sezonun ardından bu yıl da hüsran yaşadı. Karşıyaka'nın senelerdir en başarılı takım branşı olan, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra toplam 54 yılla Basketbol Süper Ligi'nin en köklü ekibi konumundaki basket takımı 2 şampiyonluk, 1 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadığı ligden düşme aşamasına geldi. Ligde son haftaya düşme hattında giren Kaf-Kaf, kendi kazansa dahi rakipleri galip geldiği takdirde küme düşecek. Potada birçok eski yabancı oyuncuya FIBA'lık borcu bulunan Kaf-Kaf küme düşerse büyük sıkıntıyla karşı karşıya kalacak. Karşıyaka basketbolda ilk ve son kez 58 yıl önce 1968'de küme düşmüştü

BASATEMÜR BEKLEMEDE

KARŞIYAKA'DA sözleşmesi sona eren teknik direktör Burhanettin Basatemür, kulübü bekliyor. Yeşilkırmızılılarda sezon boyunca şampiyonluk mücadelesi verirken Fenerbahçe'ye satılan Adem, Berat, Selim, Erhan gibi oyuncuları vitrine çıkaran tecrübeli teknik adama 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'den birçok teklif olduğu öğrenildi. Basatemür'ün kararını Karşıyaka'yla görüştükten sonra vereceği konuşuluyor

FOLKART'TAN BÜYÜK DESTEK

KARŞIYAKA, son 20 gün içinde Folkart'ın 18 milyon liralık destek sağladığını açıklandı. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Folkart'ın son 20 gün içinde 18 milyon liralık katkıda bulunduğu belirtilirken, Mesut Sancak ve Folkart ailesinin ayrıca Türk oyuncuların, teknik ekibin ve kulüp çalışanlarının maaş ödemelerine de destek verdiği ifade edildi.