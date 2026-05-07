Muğlaspor’un tarihi finali Bursa’da

TFF 2'nci Lig Play-Off yarı finalinde Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u eleyip adını finale yazdıran Muğlaspor'un, Seza Çimento Elazığspor'la oynayacağı karşılaşma Bursa'ya verildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), final müsabakasının 10 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacağını açıkladı. İki takımın lig müsabakalarında Muğlaspor evinde rakibini 2-1 yenerken, Elazığ'daki maçı ev sahibi takım 1-0 kazanmıştı. Amatör ligden 2024'te başlayıp üst üste 3 şampiyonlukla 3 yıl içinde 1'inci Lig'e çıkmayı hedefleyen Muğlaspor'da taraftarlar tarihi final için Bursa'ya akın edecek.