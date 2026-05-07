Şampiyon Izmir yurt karması oldu

KREDİ ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yurt Lig Futbol Grup Şampiyonası, Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. 28 Nisan- 5 Mayıs tarihleri arasında Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşen turnuva, 9 ilden 178 sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Kınıklı Futbol Sahası'nda oynanan yarı final ve final müsabakalarının ardından dereceye giren takımlar belli oldu. İzmir takımı turnuvayı şampiyon olarak tamamlarken, Manisa ikinci, Uşak üçüncü, Afyonkarahisar ekibi ise dördüncülüğü elde etti.