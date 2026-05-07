Uşakspor’da yeni başkan Çoruhlu

3'ÜNCÜ Lig'de yer alan Ege temsilcilerinden Uşakspor'da yeni sezon öncesi yönetim belirsizliği çözüldü. Şirket statüsünde yönetilen kırmızı-siyahlı kulübü geçen sezon takımla aynı grupta küme düşüp amatöre gerileyen İzmir Çoruhlu FK'nın da sahibi olan Ahmet Çoruhlu devraldı. Ahmet Çoruhlu, Uşakspor'un yüzde 100 hissesini satın aldı. Gerçekleşen imza töreninde iş insanları Fatih Komili ve Bülent Özçelik de yer aldı. Satış ve devir sürecine ilişkin tüm resmi işlemler tamamlanırken, Uşakspor resmen Ahmet Çoruhlu'ya devredildi. Uşakspor'un geçen hafta takımın eski futbolcularından da olan Ulaş Ortakaya'ya devredilmesi gündeme gelmişti.