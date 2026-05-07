Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası finali nerede oynanacak? İşte 2026 Türkiye Kupası final maçı tarihi

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Konyaspor, adını finale yazdırdı ve büyük heyecanda son aşamaya ulaştı.
Final karşılaşması Antalya'daki Corendon Airlines Park Stadı'nda oynanacak. Konyaspor'un rakibi ise Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasındaki eşleşmenin kazananı olacak. Final maçının kesin tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal bilgisi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak. Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte detaylar…
TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
TFF'den yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası'nın final müsabakası Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak.
Final maçı 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te başlayacak. Maçın yayınlanacağı kanal bilgisi henüz belli olmadı.
KONYASPOR RAKİBİ BELLİ OLDU MU?
Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında 13 Mayıs'ta oynanacak yarı final maçının ardından galip gelen ekip finalde Konyaspor ile karşılaşacak.