Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası finali nerede oynanacak? İşte 2026 Türkiye Kupası final maçı tarihi

Ziraat Türkiye Kupası 'nda yarı finalde Beşiktaş 'ı 1-0 mağlup eden Konyaspor , adını finale yazdırdı ve büyük heyecanda son aşamaya ulaştı.

Final karşılaşması Antalya'daki Corendon Airlines Park Stadı'nda oynanacak. Konyaspor'un rakibi ise Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasındaki eşleşmenin kazananı olacak. Final maçının kesin tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal bilgisi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak. Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte detaylar…