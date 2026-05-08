Altay’da olağanüstü genel kurul! Başkan Sinan Kanlı’dan adaylık açıklaması

Yeni sezonda 3'üncü Lig'de mücadele edecek olan İzmir ekibi Altay'da pazartesi günü yapılacak olağanüstü genel kurul öncesinde mevcut Başkan Sinan Kanlı'nın, şartlı olarak yeniden adaylığını açıklayacağı duyurdu.

Kanlı'nın kongrede aday veya yatırımcı çıkmaması durumunda ve yeni sezon bütçesi denkleştirildiği takdirde yeniden başkanlığa talip olacağı ifade edildi. Ancak bütçenin oluşturulamaması halinde Sinan Kanlı'nın da aday olmayacağı kaydedildi. 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de küme düştükten sonra büyük maddi sıkıntılarla boğuşan Altay, 4 senede 3'üncü Lig'e kadar geriledi. Büyük borç yükü altına girip yatırımcı bulamayan siyah-beyazlılar, transfer yasağı cezaları alıp takviye yapamadı. Siyah-beyazlılar son yıllarda eski oyuncularına olan borçları nedeniyle puan silme cezalarıyla da karşı karşıya kaldı.