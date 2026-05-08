Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında hangi hakem düdük çalacak? İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yarın aynı saatte oynanacak 9 maçla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak maçı Oğuzhan Çakır yönetecek.
Süper Lig'de 33. haftanın programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Göztepe - Gaziantep FK: Batuhan Kolak
20.00 RAMS Başakşehir - Samsunspor: Gürcan Hasova
20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
20.00 Galatasaray - Antalyaspor: Çağdaş Altay
20.00 Eyüpspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
20.00 Kocaelispor - Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa: Cihan Aydın
20.00 Corendon Alanyaspor - Kayserispor: Yasin Kol
20.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır