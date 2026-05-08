Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında hangi hakem düdük çalacak? İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yarın aynı saatte oynanacak 9 maçla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak maçı Oğuzhan Çakır yönetecek.

Süper Lig'de 33. haftanın programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Göztepe - Gaziantep FK: Batuhan Kolak

20.00 RAMS Başakşehir - Samsunspor: Gürcan Hasova

20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

20.00 Galatasaray - Antalyaspor: Çağdaş Altay

20.00 Eyüpspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

20.00 Kocaelispor - Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa: Cihan Aydın

20.00 Corendon Alanyaspor - Kayserispor: Yasin Kol

20.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır