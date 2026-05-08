Karşıyaka’da Ömer rüzgarı

TFF 3. LİG'DE şampiyonluk hayallerini bir kez daha gelecek sezona bırakan Karşıyaka'da sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri Ömer Faruk Sezgin oldu. Sezon başında takıma katılan deneyimli hücum oyuncusu, bahis soruşturması nedeniyle aldığı uzun süreli ceza sonrası aylarca formasından uzak kaldı. Ancak kendisiyle aynı dosyada yer alan futbolculara verilen cezaların emsal gösterilmesiyle cezasında indirime gidilen 26 yaşındaki deneyimli oyuncu, devre arasında yeniden sahalara dönerek Karşıyaka'ya adeta can suyu oldu.

KARİYER SEZONU

Yeşil-kırmızılı formayla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Ömer Faruk, gösterdiği performansla kariyer sezonunu yaşamayı başardı. Takımıyla çıktığı 16 maçta 16 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan golcü oyuncu, profesyonel kariyerinin en skorer dönemine yarım sezonda ulaşmayı başardı. Daha önce en golcü sezonunu 2020-21 yılında Düzcespor formasıyla yaşayan Ömer, o dönem 12 gol atmıştı.