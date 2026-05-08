Lis'in Süper Lig'de 100. maçı! Göztepe kalecisinden özel açıklamalar





"OĞLUM TÜRKÇE KONUŞMAYA BAŞLADI"



Lis, Süper Lig'in her geçen sezon gelişmeye devam ettiğini belirterek, "Türkiye'de uzun yıllardır bulunmaktan dolayı çok mutlu ve çok gururluyum ve fark gerçekten çok büyük çünkü bu dört yıl içinde kültürü öğrendim, Türkçe öğrendim. Türkiye hakkında, insanlar hakkında birçok şey öğrendim." diye konuştu.



Oğlunun 5 yaşında olduğunu ve 4 senedir Türkiye'de bulunduğunu hatırlatan Lis, "Kendisi Türkçe konuşmaya başladı." dedi.



"POLONYA'NIN DÜNYA KUPASI'NA GİDEMEMESİ HAYAL KIRIKLIĞI"



Lis, Polonya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda yer alamamasının, ülkedeki herkes için çok büyük bir hayal kırıklığı olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu turnuvada yer alamıyor olmamız herkesi çok üzdü. Bence Dünya Kupası başladığında, orada olmadığımızı çok daha fazla hissedeceğiz. Çünkü biz de orada olmalıydık. Özellikle İsveç'e karşı oynadığımız play-off finalinde kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Ama futbol böyle bir oyun. Bazen işler planladığımız gibi gitmiyor. Orada değiliz ama Polonya Milli Takımı olarak bir sonraki büyük turnuvada yer alabilmek için elimizden geleni yapacağız."

DİĞER