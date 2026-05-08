PSG’de iki isim adını tarihe yazdırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih'i saf dışı bırakarak finale çıkan Paris Saint-Germain'de iki yıldız tarihe geçti. Fransız devinde kaptan Marquinhos, Şampiyonlar Ligi'nde 121 karşılaşmaya çıkarak Roberto Carlos'u geride bıraktı ve turnuva tarihinde en fazla forma giyen Brezilyalı oyuncu oldu. Öte yandan 1-1 biten maçta Dembele'nin attığı golün asistini yapan Gürcü kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia, Şampiyonlar Ligi tarihinde grup aşaması sonrası eleme turlarında üst üste 7 maçta skor katkısı sağlayan ilk futbolcu oldu.