Arda Turan tarihe geçti

KONFERANS Ligi yarı finalinde Crystal Palace'a kaybeden Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan, Avrupa kupalarında yarı final gören 5. Türk teknik direktör olarak kayıtlara geçti. Arda Turan, Adnan Süvari (1968/69), Mustafa Denizli (1988/89), Fatih Terim (1999/2000), Aykut Kocaman'ın (2012/13) ardından Avrupa kupalarında yarı final gören Türk teknik direktörler arasına adını yazdırdı. Arda Turan, Ukrayna ekibini 6 yıl sonra Avrupa kupalarında yarı finale taşıyarak da büyük bir başarıya imza attı. Shakhtar Donetsk, son olarak 2019/20 sezonunda Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselmiş ancak Inter'e elenmişti.