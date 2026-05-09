Aslan zafer peşinde

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray bugün saat 20.00'de RAMS Park'ta Antalyaspor ile karşılaşacak. Maçı Çağdaş Altay yönetecek. Ligde sarı-kırmızılılar, 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aldığı 74 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 mağlubiyet sonucunda topladığı 29 puanla 15. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Samsunspor'a 4-1 mağlup olan Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etme şansını kaçırmıştı. Sarı-kırmızılılar evinde Antalyaspor'u mağlup etmesi durumunda diğer maçlara bakmadan bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu garantileyecek ve üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyonluğunu kazanacak. Aslan, berabere kalır veya yenilirse en yakın rakibi Fenerbahçe'nin, Konyaspor ile oynadığı müsabakanın sonucunu bekleyecek. Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı karşılaşmaları kaybetmiyor. RAMS Park'ta en son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından çıktığı 34 maçta kaybetmedi. Aslan bu süreçte 27 galibiyet elde ederken, 7 defa da berabere kaldı. Galatasaray ayrıca bu sezon ligde iç sahada çıktığı 16 müsabakanın 12'sini kazanırken, 4'ünden beraberlikle ayrıldı.

İSTATİSTİKLERDE LİDER

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon hem hücum hem de savunma istatistiklerinde zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ligde yaptığı 32 karşılaşmada rakip fileleri 73 kez havalandırdı ve ligin en golcü takımı olarak yer alıyor. Aslan ayrıca 27 golle de en az gol yiyen takım konumunda buluyor. Aslan ayrıca +46 ile de en iyi averaja sahip takım.

ANTALYASPOR'A ŞANSI TUTUYOR

GALATASARAY'IN, Antalyaspor'a şansı tutuyor. Sarı-kırmızılılar rakibine son olarak 16 Nisan 2016 tarihinde deplasmanda 4-2'lik skorla mağlup oldu. Bu mücadelenin ardından oynanan karşılaşmalarda rakibine yenilmeyen sarıkırmızılılar, 19 maçta 15 galibiyet elde ederken, 4 kez de berabere kaldı.