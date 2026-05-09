Ayvalıkgücü finalde

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki Play-Off yarı finalinde Ayvalıkgücü Belediyespor, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Eskişehirspor'u 4. dakikada Baha'nın ceza sahası dışından şutu etkili olmadı. 15. dakikada Ufuk'un ortasında Erdinç'in kafası yandan az farkla auta gitti. 42. dakikada Christopher'ın pasında topla buluşan Ali Fırat'ın içeri çevirdiği topu son anda Batuhan uzaklaştırdı. 43. dakikada Akın'ın şutu üstten az farkla auta çıktı. Karşılaşmada ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. 56. dakikada Ufuk'un ceza alanına gönderdiği uzun topa Batuhan'ın kafa vuruşu yandan dışarı gitti. 64. dakikada Ufuk'un kullandığı kornerde Batuhan'ın vuruşunu son anda kaleci Bora kurtardı.

AVANTAJINI KORUMAYI BİLDİ

Kalan dakikalarda da rakibine fırsat vermeyen kırmızı-beyazlılar, ilk maçta taraftarı önünde aldığı 2-0'lık avantajlı skoru rövanşta korumayı bildi. Bu sonuçla Ayvalıkgücü Belediyespor, adını Play-Off finaline yazdırırken, rakibi ise 52 Orduspor oldu.