Beşiktaş’ın konuğu Trabzon

TRENDYOL Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş bugün sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de Oğuzhan Çakır'ın çalacağı düdükle başlayacak. Geçen hafta ligi 4. sırada tamamlaması kesinleşen siyah-beyazlılar, oynadığı 32 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı ve 59 puan topladı. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon son kez taraftarı karşısında boy gösterecek. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor'u yenerek taraftarına galibiyetle veda etmek istiyor.

KARTAL ÜSTÜN

BORDO-MAVİLİ takım ise ligde 32 hafta sonunda 66 puan ile Fenerbahçe'nin 4, lider Galatasaray'ın ise 8 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. Ligin son 4 haftasında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galip gelemeyen bordo-mavililer, Beşiktaş önünde kötü gidişatını sonlandırmak istiyor. İki ekip, Süper Lig'de bugün 106'ncı kez birbirine rakip olacak. Geride kalan 105 müsabakada Beşiktaş'ın üstünlüğü söz konusu. İki takım arasında oynanan 105 maçta Beşiktaş'ın 39, Trabzonspor'un 37 galibiyeti bulunurken, 29 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.