Bodrum FK’nın gözü Süper Lig’de

TRENDYOL 1'inci Lig Play-Off 1'inci Turu maçında evinde Pendikspor'u 2-0 yenen Bodrum FK hem yarı finale yükseldi hem de rakibinden rövanşı aldı. Daha önce Pendikspor'la 2022-2023 sezonunda Play-Off finalinde karşı karşıya gelen yeşilbeyazlılar, Akhisar'da oynanan müsabakayı 2-1 kaybederek Süper Lig hayallerine veda etmişti. Çorum FK ile çift eleme usulüne göre oynanacak maçların ardından final biletini kapmaya çalışacak Bodrum FK, pazartesi günü rakibini ilk olarak evinde ağırlayacak. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

"SONU ŞAMPİYONLUK OLSUN"

RÖVANŞ ise 15 Mayıs Cuma günü Çorum'da yapılacak. Yarı finali geçen takım Süper Lig'e yükselmek için finalde lig 3.'sü Esenler Erokspor'la karşı karşıya gelecek. Süper Lig'e yükselebilmek adına 3 maçlarının kaldığını ifade eden Sefer Yılmaz, "Bütün Bodrum halkını ve Bodrum seyircisini, bizlerin de özlediği Süper Lig'e kavuşturmak istiyoruz. Yolun sonu Konya'da şampiyonluk olsun diyoruz" dedi.