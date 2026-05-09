Fener gurbette Konya önünde

FENERBAHÇE, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bugün Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 20.00'de Atilla Karaoğlan'ın çalacağı düdükle başlayacak. Teknik direktör Domenico Tedesco'yla yollarını ayırdıktan sonra iç sahada Başakşehir'le karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup etti. Zirvenin 4 puan gerisinde bulunan sarılacivertli takım, en yakın takipçisi Trabzonspor'un da 4 puan önünde yer alıyor. Fenerbahçe, deplasmandan 3 puanla dönmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyecek. Ligde oynadığı 32 maçta 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 70 puan topladı.

EDERSON VE NENE YOK

FENERBAHÇE'DE Konyaspor maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor. Kaleci Ederson cezası nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Dorgeles Nene de takımını yalnız bırakacak. Sarı kart cezalarını tamamlayan Archie Brown, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi ise takımdaki yerini alabilecek.