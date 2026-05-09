Fenerbahçe'de kritik seçime günler kaldı! Aziz Yıldırım hoca adayını belirledi

Fenerbahçe S.K.'de gözler 6–7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula çevrildi. Seçim öncesinde başkan adaylığından çekildiği belirtilen Sadettin Saran sonrası, yarışın Hakan Safi ile kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım arasında geçeceği ifade ediliyor.
AZİZ YILDIRIM'IN TEKNİK DİREKTÖR ADAYI GÜNDEMDE
Fenerbahçe'de yaklaşan seçim süreci öncesi kulisler hareketlenirken, Aziz Yıldırım cephesinin teknik direktör planı da netleşmeye başladı. Gelen bilgilere göre Yıldırım'ın sürpriz bir isim üzerinde durduğu ve Brezilyalı teknik adam Filipe Luís için girişimlerde bulunduğu iddia ediliyor.
RESMİ TEKLİF İDDİASI
Kulislerde yer alan haberlere göre Aziz Yıldırım, teknik direktörlük görevi için Filipe Luís'e resmi teklif iletti. Genç teknik adamın projeye yaklaşımı ve kulüp vizyonuna bakışı sürecin seyrini belirleyecek en önemli unsurlar arasında gösteriliyor.
JORGE MENDES FAKTÖRÜ
Süreçte en dikkat çeken detaylardan biri de dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes'in devreye girmesi oldu. Görüşmelerin Mendes aracılığıyla ilerlediği ve taraflar arasında olumlu bir iletişim kurulduğu ifade ediliyor.
FİLİPE LUÍS TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR
Premier Lig hedefi bulunan ancak UEFA Pro Lisansı süreci nedeniyle farklı projeleri de değerlendiren Filipe Luís'in, Türkiye seçeneğine sıcak baktığı konuşuluyor. Genç teknik adamın, kariyer planlamasında doğru proje arayışında olduğu belirtiliyor.